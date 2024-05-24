Сдачу флоту Малайзии первого корабля прибрежной морской зоны сдвинули на 2026 год

На верфи малайзийской компании Bousstead Heavy Industries Corp. (BHIC) спустили на воду головной корабль прибрежной зоны класса "Махараджа Лела". Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на Malaysia Military Review.

Власти Малайзии заключили контракт на поставку шести кораблей прибрежной зоны с французской DCNS (сегодня – Naval Group) еще в 2011 году. В соответствии с условиями сделки непосредственно производство кораблей развернулось на малайзийской верфи BHIC в рамках соглашения о передаче технологий.

Спуск на воду корабля прибрежной зоны "Махараджа Лела", Малайзия Malaysia Military Review

Программа столкнулась с коррупционными проблемами, что привело к перерасходу средств и задержкам строительства. В рамках расследования коррупционных преступлений, допущенных при строительстве кораблей, допрашивались бывший министр обороны Ахмад Захид Хамиди и экс-командующий национальным флотом адмирал Абдул Азиз Хадж Джаафар.

В прошлом году правительство страны решило сократить закупку до пяти кораблей.

Головной корабль "Махараджа Лела" заложили в марте 2016 года. Его поставка изначально планировалась на 2019 год. Теперь же, согласно графику, его введут в строй в 2026 году.

Дизайн кораблей класса "Махараджа Лела" основан на корветах класса "Говинд" с увеличенным до 3100 тонн водоизмещением. Длина корпуса – 111 метров, ширина – 16 метров, осадка – 3,85 метра. Двигательная установка состоит из четырех дизелей MTU 20V 1163 M94, обеспечивающих общую мощность 29 600 кВт. Максимальная скорость – 28 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 15 узлов. Экипаж – 138 человек.

Вооружение включает 57-мм пушку Bofors, два 30-мм арткомплекса MSI DS30M, 16 зенитных ракет вертикального пуска VL MICA, восемь противокорабельных ракет NSM и два 324-мм торпедных аппарата.