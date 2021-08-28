Спущен на воду головной корвет проекта Gowind 2500 малайзийской постройки

24 августа 2017 года на малайзийском судостроительном предприятии Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard в Лумуте состоялись церемонии "крещения" и спуска на воду головного строящегося для ВМС Малайзии корвета Maharaja Lela (бортовой номер "2501") французского проекта Gowind 2500. Корабль (в ВМС Малайзии официально классифицируемый как фрегат) получил название в честь активного борца с британским правлением в Малайе XIX столетия Дато Махараджи Лелы Пандака Ламы (казненного англичанами в 1877 году махараджи Перака) и планируется к сдаче малайзийскому флоту в апреле 2019 года. Другие пять кораблей этого типа тоже получат названия в честь различных малайских националистических деятелей.

Спуск на воду на малайзийском судостроительном предприятии Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard головного строящегося для ВМС Малайзии корвета (фрегата) Maharaja Lela французского проекта Gowind 2500. Лумут (Малайзия), 24.08.2017 (с) ВМС Малайзии

Малайзия стала первым иностранным заказчиком разработанного французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Group) семейства корветов и патрульных кораблей проекта Gowind, заключив в конце 2011 года контракт стоимостью 2,8 млрд долл на постройку шести корветов (по проекту, ныне обозначенногому как Gowind 2500) для ВМС Малайзии. Все шесть малайзийских кораблей строятся при содействии DCNS ( Naval Group) на малайзийском судостроительном предприятии Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard в Лумуте. Корветы проекта Gowind 2500 были избраны Малайзией в рамках программы малайзийского флота Second-Generation Patrol Vessel - Littoral Combat Ship (SGPV-LCS), и планы строительства кораблей по этой программе теоретически простираются до 24 единиц.

Головной малайзийский корабль проекта Gowind 2500 был начат постройкой в Лумуте в конце 2014 года и официально заложен 8 марта 2016 года, а спущен на воду теперь. 28 февраля 2017 года в Лумуте был начат постройкой второй корвет Sharif Mashor, спуск которого запланирован на май 2018 года.

Малайзийские корабли проекта Gowind 2500 являются весьма крупными единицами, имея полное водоизмещение 3078 тонн, длину 111 м и ширину 16 м. Двухвальная энергетическая установка включает четыре дизельных двигателя MTU, обеспечивая скорость полного хода до 28 уз. Дальность плавания до 5000 миль на 15 уз. Экипаж 118 человек (включая 18 офицеров).

Вооружение кораблей должно включать восемь пусковых установок норвежского противокорабельного ракетного комплекса Kongsberg NSM, 16-зарядную вертикальную пусковую установку ЗРК MBDA VL-MICA, одну 57-мм универсальную артиллерийскую установку BAE Systems Bofors Mk 3, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI DS30M Mk 2, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата. В ангаре обеспечено базирование вертолета до 12-тонного класса.

Радиоэлектронное вооружение составляет АСБУ DCNS SETIS (аналогичная устанавливаемой на французских фрегатах типа FREMM), интегрированная мачта PSIM с трехкоординатной РЛС Thales SMART-S Mk 2 под обтекателем, комплекс РЭБ Thales Vigile 100. Противолодочные возможности обеспечиваются подкильной ГАС Thales Kingklip и буксируемой ГАС Thales CAPTAS 2.

Вторым заказчиком корветов проекта Gowind 2500 у французского судостроительного объединения DCNS (ныне Naval Group) стали ВМС Египта, заключившие контракт на постройку четырех кораблей (одного во Франции и трех в Египте) в июле 2014 года . Головной корвет для ВМС Египта был построен в арсенале DCNS в Лориане и вышел на испытания в марте 2017 года.

Спуск на воду на малайзийском судостроительном предприятии Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard головного строящегося для ВМС Малайзии корвета (фрегата) Maharaja Lela французского проекта Gowind 2500. Лумут (Малайзия), 24.08.2017 (с) ВМС Малайзии

Облик строящихся для ВМС Малайзии корветов (фрегатов) типа Maharaja Lela французского проекта Gowind 2500 (с) ВМС Малайзии