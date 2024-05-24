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SpaceХ построит Starfactory до конца года

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Фото: Jenny Hautmann / Wikipedia
Фото: Jenny Hautmann / Wikipedia.

Людерс: компания SpaceХ построит Starfactory до конца года

До конца 2024 года компания SpaceХ планирует завершить строительство Starfactory («Звездная фабрика»), на которой будут изготавливаться ступени многоразовой транспортной системы Starship, заявила главный менеджер Starbase Кэти Людерс. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Людерс добавила, что с 2014 года SpaceХ инвестировала в Starbase более трех миллиардов долларов. В настоящее время ежегодно компания тратит на инфраструктуру в Техасе 1,1 миллиарда долларов. Своим приоритетом она назвала строительство Starfactory. По словам Людерс, строительство объекта завершится в конце года.

Также американская компания строит вторую пусковую площадку Starship. В SpaceX рассчитывают проводить 15 пусков Starship в год с каждой из техасских площадок.

В марте старший вице-президент и глава бизнес-подразделения по легкой ракете Vega в европейской компании Arianespace Марино Фрагнито заявил, что легкие ракеты, предназначенные для запуска небольших космических аппаратов, могут не выдержать конкуренции с многоразовой транспортной космической системой Starship, на которой работает американская компания SpaceX.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Arianespace
SpaceX
Проекты
Ariane РН
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