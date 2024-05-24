Минобороны Франции: проведен первый тестовый запуск ракеты ASMPA, способной нести ядерную БЧ

ЦАМТО, 23 мая. Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети X.

"С борта истребителя Rafale ВВС Франции успешно проведен первый испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без полезной нагрузки", – говорится в публикации.

С.Лекорню отметил, что это был плановый запуск в рамках военных учений Durandal, проходящих с 13 мая по 14 июня.

Министр добавил, что проведенный тест демонстрирует надежность потенциала ядерного сдерживания Франции, отмечает агентство.