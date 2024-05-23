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ТАСС

Блинкен утверждает, что Украина сама решает, наносить ли удары в глубине территории РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Tomohiro Ohsumi/ Getty Images

Госсекретарь США отметил, что Киев получит ту технику, которая ему необходима

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории, но при этом отказывается уточнить, готов ли Вашингтон снять ограничения на применение Киевом американских вооружений.

"Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их. И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима, чтобы эффективно...", - заявил глава внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Фразу он не закончил, так как его перебил председатель комитета Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас).

Во вторник газета Politico сообщила, что группа американских законодателей требует от администрации США разрешить Украине наносить удары по территории России с применением американского оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил в беседе с журналистами, что в Конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца. 

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Страны
Россия
США
Украина
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