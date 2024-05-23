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В США рассказали о четвертых летных испытаниях Starship

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Фото: SpaceX / Globallookpress.com
Фото: SpaceX / Globallookpress.com.

SpaceX: четвертый полет Starship состоится в конце мая — начале июня

Четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся в конце мая — начале июня, заявила главный менеджер космодрома Starbase компании SpaceX Кэти Людерс. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам Людерс, возобновление испытаний станет возможным сразу после получения компании разрешения от Федерального управления авиации США. «В первый день, когда мы получим лицензию, мы начнем летать», — сказала менеджер.

Глава SpaceХ Илон Маск 20 мая заявил, что четвертый пуск Starship может состояться примерно через две недели. Издание пишет, что в тот же день компания завершила испытания Starship, которые должны предшествовать пуску.

Третий испытательный полет система Starship совершила в марте. Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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