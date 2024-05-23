Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения там боев

Председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Чарльз Браун отметил, что когда конфликт закончится, будет возможность вернуться к тому, что "делали до конфликта"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун не ожидает отправки американских военных инструкторов на Украину до прекращения там боевых действий.

"Я не думаю, что это обязательно будет сделано в то время, пока это зона активных боевых действий. Но, если рассмотреть это в контексте, то до февраля 2022 года США тесно взаимодействовали с Украиной", - сказал он, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).

Браун отвечал на вопрос о том, могут ли США совместно с другими странами НАТО направить своих инструкторов на Украину, пока она является "зоной активных боевых действий".

"Калифорния является штатом - партнером Украины, они построили прочные отношения. Так что я ожидаю, что, когда конфликт закончится, у нас будет возможность вернуться к тому, что мы делали до конфликта", - добавил генерал.

16 мая газета The New York Times сообщила, что Вашингтон больше не исключает размещения на Украине инструкторов НАТО для подготовки ВСУ, но этого не произойдет в ближайшее время. Издание также отмечало, что союзники Киева в альянсе все ближе к тому, чтобы направить своих военных для обучения украинских сил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в апреле, что альянс не намерен отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта. По его словам, НАТО предоставляет поддержку Киеву лишь для самообороны.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее заявлял, что базы Североатлантического альянса в случае появления на территории Украины станут законной целью России.