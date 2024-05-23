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Военное обозрение

Американский сенатор: США теряют позиции в Африке, а Россия занимает оставленные ими военные базы

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Источник изображения: topwar.ru

Сенатор–республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо посетовал на то, что США продолжают терять свои позиции на Африканском континенте, а Россия тем временем занимает военные базы, которые были построены на деньги американских налогоплательщиков.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам американского Конгресса Барассо напомнил, что когда администрация США объявила о выводе своих войск из Афганистана, они оставили после себя оружие, боеприпасы и оборудование, которое в конечном итоге захватили талибы (*террористическая организация, запрещенная в РФ). Теперь Вашингтон объявил о выводе американского военного контингента из Нигера. Все дипломатические усилия Госдепа, направленные на восстановление отношений с новыми властями этой страны, потерпели неудачу.

Американский сенатор также отметил, что правительство Нигера требует от США полного вывода войск с двух авиабаз, где они размещались на протяжении нескольких десятилетий под предлогом проведения контртеррористических операций. При этом на оставляемых США военных базах размещаются российские войска.

Барассо подчеркнул, что занимаемые Россией военные базы в Нигере были построены на деньги американских налогоплательщиков. Он также не исключил, что и другие американские военные базы в Африке в обозримом будущем могут перейти под полный контроль России, расширяющей свое присутствие в регионе, в частности в Буркина-Фасо и Мали.

Ранее сообщалось, что американские войска полностью покинут Нигер к середине сентября текущего года.

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Страны
Афганистан
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Россия
США
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