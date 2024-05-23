В Польше заявили, что обучили треть всех военных с Украины, прошедших подготовку в ЕС

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе в Польше, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Польская армия обучила 16 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), что составляет 30% от всех украинских военных, прошедших подготовку в рамках инициативы ЕС. Об этом заявил в Сейме (нижней палате польского парламента) министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы обучаем украинских военных в рамках европейской инициативы. 30% украинских военнослужащих, прошедших подготовку в рамках европейской инициативы, - это солдаты, обученные в Польше. Это 16 тыс. военнослужащих, вместе с двусторонними мероприятиями это 22 тыс. солдат, обученных польской армией", - отметил глава оборонного ведомства. Трансляция его выступления велась на YouTube канале Сейма.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе в Польше, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. К лету 2024 года ЕС намерен обучить 60 тыс. солдат ВСУ.