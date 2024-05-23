Преодолён «мрачный рубеж»: процентные выплаты по госдолгу впервые превысили расходы США на оборону

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Государственный долг США продолжает стремительно расти, преодолевая все новые рекордные отметки. Одновременно увеличиваются и расходы на его обслуживание.

Так за первые семь месяцев текущего финансового года, который в Штатах начался 1 октября 2023-го, чистые процентные выплаты по госдолгу составили 514 миллиардов долларов. Это на 20% больше, чем расходы США на оборону за этот же период (составили 465 миллиардов долларов), при том, что текущий бюджет Пентагона также стал рекордным за всю историю существования североамериканского государства.

Причем финансовые аналитики сходятся во мнении, что этот тренд в оставшиеся месяцы не изменится. Таким образом, нынешний финансовый год станет первым годом, когда Соединенные Штаты потратят больше денег на выплаты процентов, чем на национальную оборону, тем самым преодолев «мрачный рубеж». Все это может подорвать американскую экономику, которая и так переживает далеко не самые лучшие времена, считает американский консервативный новостной канал о бизнесе Fox Business.

Рост долга будет продолжать оказывать повышательное давление на процентные ставки. Без реформ по сокращению долга и процентов расходы по процентным выплатам будут продолжать расти, вытесняя расходы на другие приоритеты и обременяя будущие поколения

— говорится в заявлении Комитета Конгресса США по федеральному бюджету (CRFB).

В течение многих последних лет США могли брать дешевые займы благодаря исторически низким процентным ставкам. Однако по мере роста ставок по федеральным фондам росли и краткосрочные ставки по казначейским ценным бумагам, что делало федеральные займы намного дороже.

Федеральная резервная система (ФРС) повышала процентные ставки 11 раз в 2022 и 2023 годах, подняв ставки до самого высокого уровня за 23 года в попытке подавить высокую инфляцию и охладить экономику (сейчас ставки составляют 5,25-5,5 % годовых). При этом в ФРС заявляют, что будут удерживать ставки на повышенном уровне до тех пор, пока не будут уверены в остановке роста инфляции.

Расходы на процентные выплаты по госдолгу в настоящее время являются второй по величине статьей бюджета правительства США и, как ожидается, останутся таковыми в течение 2024 года. По прогнозам, к 2051 году они станут самой дорогой частью бюджета

— заявил в феврале этого года директор Бюджетного управления Конгресса Филип Свагель.

Процентные ставки — не единственный фактор, делающий обслуживание долга более дорогим. За последнее десятилетие размер государственного долга увеличился более чем в четыре раза. Согласно последним данным Министерства финансов, всего четыре десятилетия назад долг взлетел с 907 миллиардов долларов до более чем 34,5 триллионов долларов по состоянию на 20 мая 2024. За минувший год госдолг США вырос на три триллиона долларов.

Президент Байден неоднократно защищал расходы своей администрации и хвастался сокращением дефицита бюджета на 1,7 триллиона долларов. Однако эта цифра относится к сокращению не самого долга, а национального дефицита в период с 2020 по 2022 финансовые годы. Дефицит действительно сократился за этот период времени, но во многом благодаря тому, что срок действия чрезвычайных мер, введенных во время пандемии COVID-19, истек, отмечают финансовые эксперты.

В настоящее время дефицит бюджета в США составляет 6,5 %, рост ВВП — примерно 6 %, инфляция в мае была 3,4 % (целевой показатель — 2%). Обслуживание долга — это регулярные выплаты по казначейским облигациям под 5 % годовых, что очень много для США.

Рынки воспринимают нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла как марионетку администрации Байдена, которая готова пожертвовать американской экономикой ради успешной предвыборной кампании демократов. По их мнению, Пауэлл по умолчанию не может справиться с инфляцией.

Рост инфляции на фоне геополитических рисков для валюты США (санкции, заморозки резервов и прочее) создадут несопоставимые риски для бизнеса по всему миру. А большой капитал никогда не станет держать активы под большие риски. Отток капитала из США будет означать закат доллара как мировой валюты.