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ТАСС

Рябков назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового оружия

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата, отметив, что Москва выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств.

"Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств. И не случайно Россия совместно с целым рядом других государств двигает вперед инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе", - добавил дипломат.

Рябков отметил, что космическая программа РФ развивается планово. "Пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, - это тоже не новость", - указал он.

"Поэтому американцы могут говорить все что угодно, наша политика от этого не меняется. И если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области. И, прежде всего, к нашему предложению разработать договор о прекращении гонки вооружений в космическом пространстве", - резюмировал замглавы МИД РФ. 

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Россия
США
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