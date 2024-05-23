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Интерфакс-АВН

Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ

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Майк Тернер
Майк Тернер.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по разведке палаты представителей Майком Тернером в коллективном письме министру обороны Ллойду Остину потребовала от правительства разрешить Украине использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по объектам на территории России.

"Конгрессмены подчеркнули, что для того, чтобы Украина могла лучше защищаться от России, США должны разрешить ей использовать оружие, которое позволило бы ее военным наносить удары по стратегическим объектам на территории России", - говорится в письме, размещенном на сайте комитета.

В нем также содержится призыв к администрации "ускорить выделение дополнительных ресурсов Украине".

В частности, конгрессмены призвали увеличить число украинских летчиков, которые обучаются на истребителях F-16, и принять меры для укрепления систем ПВО Украины.

Письмо было подготовлено после встречи американских законодателей с делегацией украинских парламентариев, сообщил комитет.

Ранее Politico сообщала, что группа украинских депутатов прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе.

Как сообщалось, администрация США по-прежнему выступает против применения Украиной американского оружия для ударов по российской территории.

"Мы не подталкиваем Украину на применение переданного американского вооружения для ударов по России. И мы не давали Украине санкцию на подобное применение. Такова наша позиция, и она не изменилась", - заявил на прошлой неделе советник Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Как ранее писало агентство Bloomberg, по мнению президента Джо Байдена, "использование американского оружия при атаках на российскую территорию привело бы к чрезмерной эскалации" и Россия могла бы в ответ нанести удар по странам НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
23.05.2024 03:56
Тогда Россия будет покупать снаряды в Северной Корее.
0
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№2
23.05.2024 07:33
Ситуация развивается дальше. Фактически отмашку дали под собственную ответственность
0
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