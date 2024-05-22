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Российские военные применили «Лягушку» в зоне СВО

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Известия»: российские военные применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО

Бойцы Центральной группировки российских войск применили наземный дрон «Лягушка» для уничтожения опорного пункта противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

«Лягушкой» управляют как обычным FPV-дроном. Оператору изделия необходимо знать местность и пройти тренировку перед работой с аппаратом. Наземный дрон не такой маневренный, как беспилотные летательные аппараты, а скорость движения «Лягушки» составляет 20 километров в час. При этом наземный беспилотник может нести до 30 килограммов взрывчатки.

«[Квадрокоптер] Mavic нужен, чтобы корректировать. Если едешь на дальнее расстояние, приходится с Mavic корректировать — правильно, неправильно я еду», — рассказал военнослужащий группировки с позывным Филин.

Отмечается, что изначально дальность действия аппарата составляла 400 метров, но позже бойцы создали собственные антенны, которые позволяют аппарату проехать 3-4 километра. Наземные беспилотники можно использовать не только в качестве камикадзе, но и для перевозки грузов.

Ранее в мае появился ролик, демонстрирующий применение робототехнического комплекса для поражения позиций Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки.

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