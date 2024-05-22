Лавров заявил об отсутствии предпосылок для разговоров об изменении внешнеполитического курса Ирана

Астана. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент не видит предпосылок для разговоров об изменении внешнеполитического курса Ирана.

"Я искренне не вижу причин, по которым можно было бы спекулировать на тему изменения внешнеполитического курса Исламской республики Иран", - сказал Лавров журналистам по итогам Совета глав МИД стран-участниц ШОС в Астане. По его словам, "напротив, глава иранской делегации, заместитель министра (Мехди Сафари - ИФ), который здесь участвует в заседании ШОС, он подтвердил четкий интерес к реализации целой серии практических проектов в сфере транспорта, в сфере энергетики, которые были согласованы президентами и которые весьма востребованы в интересах развития и самой Исламской республики Иран, и в интересах развития коридора "Север-Юг".

Лавров также сообщил, что у него состоялся разговор с замглавы МИД Ирана "на полях" министерской встречи ШОС, в ход которого Мехди Сафари "подтвердил преемственность наших отношений".

"Кстати, посол Ирана в Москве, господин Джалали, который вчера встречался с президентом Путиным и представителями наших военных и спасательных структур, он тоже подтвердил, что не ожидается никаких изменений во внешней политике Ирана, включая продвижение партнерства со всеми его соседями, в том числе по ШОС", - заявил Лавров.