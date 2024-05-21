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Китай запустил четыре спутника Beijing-3C

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Фото: Zheng Bin / Globallookpress.com
Фото: Zheng Bin / Globallookpress.com.

Китай запустил четыре оптических спутника ДЗЗ Beijing-3C

Китай успешно запустил четыре оптических спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Beijing-3C. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета с космическими аппаратами Long March 2D стартовала с космодрома Тайюань на севере Китая. Спутники будут располагаться на солнечно-синхронной орбите высотой 600 километров.

Владелец космических аппаратов — пекинская компания Twenty First Century Aerospace Technology (21AT), разработчик — Китайская академия космических технологий. Ранее для 21AT спутники создавала британская компания Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL).

Произведенный пуск для Китая стал 23-м в 2024 году.

Ранее КНР провела первый запуск экологически чистой ракеты Long March 6C (CZ-6C).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CAST
Проекты
Чанчжэн
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