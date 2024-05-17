Малайзия и Турция проводят завершающие переговоры по закупке кораблей LMS на базе корвета класса ADA

ЦАМТО, 16 мая. Малайзия и Турция проводят завершающие переговоры перед подписанием контракта по закупке для ВМС Малайзии дополнительных патрульных кораблей прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) второй партии (Batch II).

Как сообщает Berita Harian, об этом 9 мая заявил министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин на встрече с журналистами после открытия центра турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI или TUSAS – Turk Havacilik ve Uzay Sanayii A.S.) в Малайзии, получившего название TUSAS Malaysia Sdn Bhd.

Днем ранее агентство Bernama подтвердило, что речь идет о строительстве кораблей на базе корвета класса ADA (MILGEM) по проекту турецкой компании Savunma Teknolojieri Muhendislik (STM).

Генеральный директор STM Озгур Гулерюз сообщил, что переговоры с Военно-морскими силами и Министерством обороны Малайзии по вопросу постройки новых судов, продолжавшиеся почти два года, "проходят гладко".

Отвечая на вопрос журналистов о приглашении Турции малазийской стороне стать партнером в проекте разработки истребителя пятого поколения KAAN, возглавляемого Turkish Aerospace Industries, М.Халед заявил, что, по его мнению, две страны могут изучить возможность широкого сотрудничества в сфере авиатехники.

Что касается открытия центра TUSAS Malaysia Sdn Bhd, он добавил, что открытие такого рода хаба увеличит возможности страны в области производства и разработки аэрокосмических технологий. М.Халед высоко оценил готовность Турции поделиться с Малайзией технологиями в области обороны и аэрокосмической отрасли, что отражает особые отношения между двумя странами.

Как ранее сообщал ЦАМТО, о том, что правительство Малайзии приняло решение построить дополнительные патрульные корабли прибрежной зоны LMS второй партии по турецкому проекту, стало известно в январе 2024 года.

Издание Defense Security Asia 6 января 2024 года сообщило, что Министерство обороны Малайзии проводит юридическую экспертизу (аудит) четырех турецких судостроительных компаний (STM, Dearsan Shipyard, ASFAT и TAIS Shipyard), прежде чем принять решение о том, какая из них будет привлечена к проекту.

Министр обороны Малайзии М.Халед в марте 2024 года заявил, что закупка LMS Batch II будет осуществлена на основе межправительственного соглашения с Турцией. Министерство финансов Малайзии одобрило проект 18 января 2024 года, после чего 5 февраля 2024 года Минобороны направило компании STM "письмо о намерениях", а 8 февраля 2024 года компания ответила согласием на переговоры в качестве представителя турецкого правительства.

Как отмечалось, чтобы избежать проблем, возникших при постройке судов предыдущих проектов, строительство трех кораблей новой партии будет выполнена на основе межправсоглашения между Малайзией и Турцией. Ожидается, что строительство первых трех кораблей по проекту LMS Batch II начнется в 2025 году. Еще пять кораблей данного типа будут построены в рамках 13-го плана Малазийского плана (2026-2030 гг.). Корабли LMS Batch II будут крупнее по сравнению с LMS Batch I и оснащены противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile) норвежской Kongsberg.

Премьер-министр Малайзии Анвар бин Ибрагим в своем обращении к парламенту 13 октября 2023 года заявил, что правительство Малайзии выделило 2,4 млрд. малазийских ринггитов (около 515 млн. долл.) на закупку трех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS Batch II.