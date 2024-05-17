Войти
Lenta.ru

Россия перенесла отправку совместной с Китаем ядерной установки на Луну

168
0
0
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.

Борисов: ядерную установку для станции РФ и Китая отправят на Луну после 2036-го

Отправку на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции перенесли. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова сообщает ТАСС.

Руководитель добавил, что установку необходимо сначала «разработать и испытать на Земле», после чего «по планам экспансия Луны — это где-то после 2036 года».

Ранее Борисов заявил, что разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась.

В марте гендиректор утверждал, что Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах.

По мнению эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, российская и китайская стороны могут отправить на Луну не полноценный ядерный реактор, а радиоизотопные термоэлектрические генераторы, известные как ядерные батарейки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Ядерный щит
Похожие новости
27.04.2023
Ядерный буксир "Зевс" может быть задействован в российско-китайской лунной программе - глава "Роскосмоса"
27.04.2023
Борисов сообщил, что Россия будет использовать ядерный буксир в совместном с КНР проекте
29.09.2021
Что мешает России отправить человека на Луну
26.05.2021
За куском космического пирога
09.10.2019
Союз покорителей Марса
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине