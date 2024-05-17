Россия перенесла отправку совместной с Китаем ядерной установки на Луну

Борисов: ядерную установку для станции РФ и Китая отправят на Луну после 2036-го

Отправку на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции перенесли. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова сообщает ТАСС.

Руководитель добавил, что установку необходимо сначала «разработать и испытать на Земле», после чего «по планам экспансия Луны — это где-то после 2036 года».

Ранее Борисов заявил, что разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась.

В марте гендиректор утверждал, что Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах.

По мнению эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, российская и китайская стороны могут отправить на Луну не полноценный ядерный реактор, а радиоизотопные термоэлектрические генераторы, известные как ядерные батарейки.