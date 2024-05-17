Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве США и России

159
0
0
Фото: Roscosmos space corporation / AP
Фото: Roscosmos space corporation / AP.

Борисов: сотрудничество США и России в космосе свелось к МКС

К настоящему времени сотрудничество между США и Россией в космонавтике свелось к Международной космической станции (МКС), рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции», — заявил руководитель.

Ранее на брифинге НАСА стало известно, что первый россиянин — космонавт «Роскосмоса» — может совершить полет на космическом корабле Starliner в ходе миссии Starliner 2.

В марте пилотируемый корабль «Союз МС-25» с первой участницей космического полета от Белоруссии Мариной Василевской, космонавтом госкорпорации Олегом Новицким и астронавтом НАСА Трейси Дайсон пристыковался к МКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
31.05.2023
Кабмин РФ одобрил проведение переговоров «Роскосмоса» и NASA о совместных полетах
18.01.2023
Итоги космической деятельности России в 2022 году
28.12.2022
Санкции, рекорды, разгерметизация и взаимовыручка: 2022 год для космической отрасли
29.04.2021
Der Spiegel (Германия): международная космическая станция уже не будет такой интернациональной
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
23.12.2020
США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине