Войти
Lenta.ru

«Союз МС-25» с россиянином и белорусской пристыковался к МКС

231
0
0
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС.

Корабль «Союз МС-25» с россиянином и белорусской пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с россиянином и белорусской пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Стыковка корабля с модулем «Причал» российского сегмента МКС состоялась примерно в 18:00 по московскому времени. На борту корабля находятся первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» со стартовой площадки №31 («Восток») космодрома Байконур состоялся 23 марта.

Изначально пуск намечался на 21 марта, но был отменен в автоматическом режиме из-за, как сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, просадки напряжения химического источника тока.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
22.03.2024
Двигатели ракеты «Союз» с людьми на борту не включились впервые в истории
22.03.2024
Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?
18.01.2023
Итоги космической деятельности России в 2022 году
06.09.2011
От ракеты до заката
20.01.2011
Старты – каждый месяц
01.06.2009
Встреча руководителей космических агентств стран-участников проекта МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM