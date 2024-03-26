Корабль «Союз МС-25» с россиянином и белорусской пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с россиянином и белорусской пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Стыковка корабля с модулем «Причал» российского сегмента МКС состоялась примерно в 18:00 по московскому времени. На борту корабля находятся первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» со стартовой площадки №31 («Восток») космодрома Байконур состоялся 23 марта.

Изначально пуск намечался на 21 марта, но был отменен в автоматическом режиме из-за, как сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, просадки напряжения химического источника тока.