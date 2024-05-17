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Судно "Воевода" на заводских ходовых испытаниях

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Опубликованы фотографии и видео находящегося на заводских ходовых испытаниях построенного на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") в Калининграде "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Первый выход судна "Воевода" на испытания состоялся 13 декабря 2023 года.

Построенное на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") "судно обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370) на заводских ходовых испытаниях, Балтийск, 14.05.2024 (с) кадры из видео Andrey Makhonko / vk.com

Контракт на постройку данного судна был заключен Министерством промышленности и торговли России в декабре 2016 года, закладка была произведена на ПСЗ "Янтарь" 21 апреля 2017 года. По условиям контракта, судно должно было быть передано заказчику в ноябре 2019 года, однако этот срок многократно переносился. Спуск "Воеводы" на воду был произведен в Калининграде только 8 ноября 2019 года, а затем еще четыре года велась достройка. Эксплуатантом судна станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Проект 23700 разработан АО "Северное ПКБ". Официально судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Реально судно является яхтой для "первого лица". Судно способно нести на своём борту четыре катера и принимать на борт два вертолёта. Водоизмещение судна - 7500 тонн, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5000 миль. Согласно обнародованной документации ПСЗ "Янтарь", на судне проекта 23700 оборудованы помещения повышенной комфортности, в состав которых входят восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, конференц-зал, кают-компания пассажиров с буфетной, проходные помещения.

Построенное на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") "судно обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370) на заводских ходовых испытаниях, Балтийск, 14.05.2024 (с) кадры из видео Andrey Makhonko / vk.com

Построенное на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") "судно обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370) на заводских ходовых испытаниях, Балтийск, 14.05.2024 (с) Droxford Maritime / Twitter/X

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
СПКБ
Проекты
23700
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