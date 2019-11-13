Спущено на воду судно "Воевода" проекта 23700

8 ноября 2019 года на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") в Калининграде состоялась церемония спуска на воду строящегося "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Заказчиком судна выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Проект 23700 разработан АО "Северное ПКБ".

Церемония спуска на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" строящегося "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Калининград, 08.11.2019 (с) АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Контракт на постройку данного судна был заключен Министерством промышленности и торговли России в декабре 2016 года, закладка была произведена на ПСЗ "Янтарь" 21 апреля 2017 года. По условиям контракта, судно должно было быть передано заказчику в ноябре 2019 года, однако сейчас дошло только до спуска судна на воду. Сейчас сроком сдачи судна считается 2020 год. Эксплуатантом судна станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Официально судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Судно способно нести на своём борту четыре катера и принимать на борт два вертолёта. Водоизмещение судна - 7500 тонн, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5000 миль.

Со стороны bmpd напомним, что еще накануне закладки 21 апреля 2017 года на ПСЗ "Янтарь" головного "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370) газета "Коммерсантъ" приводила мнения "собеседников из судостроительной отрасли", высказывавших сомнения в том, что судно будет аварийно-спасательным, как утверждают на "Янтаре". Предположения колебались от "специального судна двойного назначения" до "яхты для высокопоставленных лиц".

Из документации ПСЗ "Янтарь", обнародованной в 2018 году, стало известно, что на судне проекта 23700 оборудуются помещения повышенной комфортности, в состав которых входят восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, конференц-зал, кают-компания пассажиров с буфетной, проходные помещения.

Церемония спуска на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" строящегося "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Калининград, 08.11.2019 (с) АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"