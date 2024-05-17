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Россия стала чаще применять Су-57 для ударов по Украине

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Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters.

Defence Blog: Россия стала чаще применять Су-57 с Х-69 для ударов по Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России стали чаще применять многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 для нанесения ударов по целям на Украине. Об этом пишет Defence Blog.

«Российские Вооруженные силы начали более активно использовать эти новейшие реактивные самолеты в конце февраля 2024 года, и частота этих ударов продолжает расти», — отметил автор. Он добавил, что за последние 30 дней с истребителей Су-57 было выпущено более шести крылатых ракет.

Российские самолеты пятого поколения несут малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые называют ответом на немецкие Taurus. Боеприпасы размещают во внутренних отсеках Су-57. В публикации подчеркнули, что заявленная дальность Х-69 составляет 290 километров, но применение ракеты показало — она может пролететь большее расстояние. Боеприпас несет боевую часть весом 310 килограммов.

В апреле издание «Царьград» писало, что для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом использовали ракету Х-69, которая считается самой совершенной тактической крылатой ракетой России.

В январе военный эксперт Алексей Леонков допустил, что после модернизации Х-69 сможет нести боевую часть весом до 800 килограммов, а ее дальность превысит 300 километров.

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