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Трипольская ТЭС под Киевом была атакована самой совершенной ракетой России

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Фото: Dmitri Tovstonog / Wikipedia
Фото: Dmitri Tovstonog / Wikipedia.

Для атаки на Трипольскую ТЭС была использована новая крылатая ракета Х-69

Новая крылатая ракета была использована для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом, сообщает «Царьград». По данным издания, это российская ракета воздушного базирования Х-69, имеющая множество преимуществ.

Она была принята на вооружение в 2022 году и на сегодняшний день является самым совершенным представителем тактических крылатых ракет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Ее дальность составляет около 400 километров, ракета может выполнять полет на высоте 20 метров, тогда как франко-британские Storm Shadow и немецкие TAURUS летают на высоте 30-50 метров.

Фюзеляж квадратного сечения ракеты снижает ее заметность для радиолокаторов, а также позволяет в прежних габаритах разместить более мощную боевую часть и больший объем топлива.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС была уничтожена, так как у Киева не осталось ракет, чтобы ее защитить.

О полном уничтожении ТЭС стало известно 11 апреля. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
SCALP
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