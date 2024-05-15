Войти
РИА Новости

Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявлено обвинение

84
0
0
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Главе управления кадров МО Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Суд предъявил обвинение начальнику управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила об открытии уголовного дела в отношении генерала. На основании ходатайства следствия суд заключил Кузнецова под стражу.

"Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", – сказала собеседница агентства.

Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает один миллион рублей, что является минимальным порогом при определении особо крупного размера. В этом случае предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, уточняет агентство.

По данным следствия, в 2021–2023 годах, когда Кузнецов возглавлял Восьмое управление Генштаба РФ, он получил взятку от предпринимателей за "совершение определенных действий" в их пользу.

В ходе обысков в доме генерала были обнаружены деньги на сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, а также золотые монеты, часы и другие предметы роскоши.

Радио Sputnik ранее называло размер взятки, в получении которой подозревают экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.08.2006
Игра в санкции
22.08.2006
ВВС России и Белоруссии подготовили документы по созданию единой региональной системы ПВО двух стран
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Новая зенитная система С-400 "Триумф" будет оснащаться новыми ракетами
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 01:23
  • 1308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.05 20:28
  • 0
О потерях в наступлении и в обороне.
  • 14.05 18:29
  • 2
О морской пехоте и форсировании Днепра в 2024 г.
  • 14.05 18:01
  • 2722
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца