Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявлено обвинение

Главе управления кадров МО Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Суд предъявил обвинение начальнику управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила об открытии уголовного дела в отношении генерала. На основании ходатайства следствия суд заключил Кузнецова под стражу.

"Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", – сказала собеседница агентства.

Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает один миллион рублей, что является минимальным порогом при определении особо крупного размера. В этом случае предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, уточняет агентство.

По данным следствия, в 2021–2023 годах, когда Кузнецов возглавлял Восьмое управление Генштаба РФ, он получил взятку от предпринимателей за "совершение определенных действий" в их пользу.

В ходе обысков в доме генерала были обнаружены деньги на сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, а также золотые монеты, часы и другие предметы роскоши.

Радио Sputnik ранее называло размер взятки, в получении которой подозревают экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

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