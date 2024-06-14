Стоит ли мужчинам носить женские часы

Вопрос может показаться странным. Но если разобраться и подойти системно, ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд. Обсудим все важные моменты.

Размер

Женские запястья более изящны. Классические женские часы, а именно миниатюрные модели на мужской руке будут смотреться в первую очередь противоестественно. Однако «маленькие» и «большие» — довольно относительные категории.

Еще лет 50 назад считалось, что стандартный диаметр мужских моделей — 32-34 мм. Например, такие часы носит Джеймс Бонд в фильмах 60-х годов. Однако по современным меркам это уже ближе к женским габаритам. Даже диаметр 38 мм на руке более поздних фильмов с Шоном Коннери не смотрятся достаточно «мужским» в плане размеров. Сейчас такой диаметр вполне уместен на женских моделях.

Унисекс

Это ключевое понятие для ответа на вопрос, вынесенный в заголовок статьи. Гендерная ориентированность различных предметов сегодня размывается, в мире становится все больше одежды, обуви и других вещей, которыми можно пользоваться представителям обоих полов.

Это в полной мере относится к часам. Например, уже указанный выше размер 38 мм относится как раз к унисексу. Те же ролексы таких габаритов могут носить все. В линейке производителей появляются модели, которые можно носить как мужчинам, так и женщинам. Никакого диссонанса такие часы не вызовут ни у самих обладателей, ни у окружающих.

Бренд

Фирма имеет значение. Есть бренды, которые выпускаю универсальные часы и имеют репутацию элитного производителя. Такие модели, выпущенные в категории унисекс, будут вполне уместно смотреться на мужском запястье.

Ювелирная составляющая

Даже с учетом свободных нравов 21 века мужчинам вряд ли стоит носить сугубо женские модели с ювелирным исполнением браслета или корпуса. Вполне возможно, их удастся надеть на мужское запястье, но это будет выглядеть совершенно неуместно.

Есть исключения. Например, часовой бренд Jacob & Co выпускает интересные модели с ювелирными элементами и астрономической ценой. Но цена — это вопрос второй. В этих часах более 200 бриллиантов, а в других версиях есть сапфиры и рубины в разных сочетаниях. Но главное — диаметр таких часов 50 мм при толщине корпуса 25 мм. Размер сугубо мужской, но как ни странно, их могут носить и светские дамы.

Итоги

Сделаем вывод. Можно ли носить мужчинам женские часы? Ответ — да, но не любые, а из категории унисекс. Желательно, чтобы это был гаджет известной марки.

Зато женщины в этом отношении находятся в более привилегированном положении. Они могут носить как типичные женские часы, так и большинство мужских. Никаких нареканий по поводу дурного вкуса не будет.