На Украине превратили Т-72 в БТР

«РГ»: ВСУ превратили поврежденный Т-72 в бронетранспортер

Один из поврежденных танков Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили в тяжелый бронетранспортер (БТР). На фотографию машины обратила внимание «Российская газета».

Поврежденный танк лишили стандартной башни с вооружением, которую заменили бронированной рубкой. Надгусеничные полки и рубку обложили дополнительными блоками динамической защиты «Контакт». Также танк получил решетчатые экраны для защиты крыши машины от сбрасываемых с беспилотников снарядов.

Корпус базовой машины состоит из листов гомогенной броневой стали и комбинированной брони. Танк получил дизельный двигатель мощностью 780 лошадиных сил.

Ранее в мае издание Forbes писало, что ВСУ тщетно тратят очень много беспилотных летательных аппаратов для борьбы с российскими танками, которые оснащают сплошными антидроновыми навесами.

В апреле в зоне проведения специальной военной операции заметили российский Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который защищает крышу корпуса и башни, а также борта машины.