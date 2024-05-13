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ТАСС

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине трех РСЗО HIMARS на сумму $30 млн

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Госдепартамент США
Госдепартамент США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Информацию об этом распространило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня HIMARS на общую сумму $30 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной срочной продажи властям Украины высокомобильных артиллерийских ракетных систем (High Mobility Artillery Rocket Systems, HIMARS - прим. ТАСС) и связанных с ними элементов логистики и программы поддержки ориентировочной стоимостью в $30 млн", - говорится в заявлении ведомства. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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