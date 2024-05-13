Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине трех РСЗО HIMARS на сумму $30 млн

Информацию об этом распространило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня HIMARS на общую сумму $30 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной срочной продажи властям Украины высокомобильных артиллерийских ракетных систем (High Mobility Artillery Rocket Systems, HIMARS - прим. ТАСС) и связанных с ними элементов логистики и программы поддержки ориентировочной стоимостью в $30 млн", - говорится в заявлении ведомства.