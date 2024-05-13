Боррель заявил, что Китай не заинтересован в попытках повлиять на РФ по Украине

МАДРИД, 10 мая. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что Китай не пытается повлиять на Россию в контексте конфликта на Украине, потому что Пекин, по его мнению, не заинтересован в этом.

"Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние, - сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE. - Китай не делает этого, <...> потому что у него нет никакой заинтересованности в этом". Боррель также пояснил, что принимать единогласные решения между 27 странами - членами сообщества сложно. В частности, он добавил, что некоторые решения по дальнейшей военной помощи Украине заблокированы из-за позиции одного из государств.

"У России на украинском фронте в 10 раз больше огневой мощи, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это значит, что Украина находится в обороне. Она пыталась [перейти в] наступление, но была вынуждена отступить".