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ТАСС

Боррель заявил, что Китай не заинтересован в попытках повлиять на РФ по Украине

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Alberto Ortega/ Europa Press via Getty Images

Боррель заявил, что Китай не заинтересован в попытках повлиять на РФ по Украине

МАДРИД, 10 мая. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что Китай не пытается повлиять на Россию в контексте конфликта на Украине, потому что Пекин, по его мнению, не заинтересован в этом.

"Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние, - сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE. - Китай не делает этого, <...> потому что у него нет никакой заинтересованности в этом". Боррель также пояснил, что принимать единогласные решения между 27 странами - членами сообщества сложно. В частности, он добавил, что некоторые решения по дальнейшей военной помощи Украине заблокированы из-за позиции одного из государств.

"У России на украинском фронте в 10 раз больше огневой мощи, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это значит, что Украина находится в обороне. Она пыталась [перейти в] наступление, но была вынуждена отступить". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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