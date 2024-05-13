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Раскрыто оружие снайперов из охраны Путина на параде Победы

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ.

Снайперов ФСО России заметили с австрийскими винтовками SSG 08 на параде Победы

Снайперов службы безопасности президента Федеральной службы охраны (ФСО) России заметили с винтовкой Steyr-Mannlicher SSG 08 на параде Победы в Москве 9 мая. Оружие охраны президента России Владимира Путина раскрыл Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на снайперскую пару, которая обеспечивала безопасность президента на Красной площади. Перед стрелком на сошках была закреплена снайперская винтовка SSG 08.

Винтовку с цилиндрическим затвором, которую разработала австрийская компания Steyr-Mannlicher, впервые представили в 2008 году. SSG 08 выпускают под патроны различных калибров, включая 7,62 на 51 миллиметр НАТО и 7,62 на 67 миллиметров. Оружие с длиной ствола 600 миллиметров весит 5,7 килограмма.

В апреле стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил подразделениям Вооруженных сил России партию снайперских винтовок МЦ-566. Винтовки под патрон 7,62 х 51 миллиметра обеспечивают кучность стрельбы до 0,5 угловой минуты. Это оружие хорошо зарекомендовало себя в зоне проведения спецоперации на Украине.


Снайперская винтовка SSG 08 («Штейр Армс»)

http://forum.gunstalk.info/index.php?topic=3024.new#new.

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