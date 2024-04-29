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Российские войска получили винтовки МЦ-566

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МЦ-566
МЦ-566.
Источник изображения: Кадр: Kuznetsov Konstantin / YouTube

«Высокоточные комплексы» поставили ВС России партию снайперских винтовок МЦ-566

Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил подразделениям Вооруженных сил (ВС) России партию снайперских винтовок МЦ-566. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия холдинга "Высокоточные комплексы" досрочно отгрузило партию снайперских винтовок МЦ-566 в российские военные подразделения», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что разработанные предприятием винтовки под распространенный патрон .308 Win (7,62 х 51 миллиметра) хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации на Украине. Они позволяют эффективно решать огневые задачи различным российским подразделениям. Конструкция МЦ-566, которые получили войска, обеспечивает им кучность до 0,5 угловой минуты. Винтовка остается одной из лучших в России по этому показателю.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции.

В июне прошлого года в холдинге рассказали, что бойцы добровольческих подразделений, участвующих в спецоперации, высоко оценили снайперские винтовки МЦ-566 и МЦ-567.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
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