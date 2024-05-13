Войти
Lenta.ru

Американские военные получат дроны для доставки припасов

554
0
0
Кадр: dvidshub
Кадр: dvidshub.

Морская пехота США получит дроны TRUAS для доставки припасов к 2028 году

Американские военные начнут использовать беспилотники для доставки припасов. Батальоны материально-технического обеспечения Корпуса морской пехоты США снабдят небольшими грузовыми дронами к 2028 году, пишет Defense One.

Каждый батальон получит от трех до шести аппаратов Tactical Resupply Unmanned Aircraft System (TRUAS), также известных как TRV-150C. Беспилотник способен перевозить около 70 килограммов груза на расстояние до 15 километров. Аппараты будут снабжать войска водой, продовольствием или боеприпасами в чрезвычайных ситуациях.

Работающий над TRUAS инженер Чак Стауффер подчеркнул, что дрон предназначен для рядовых морпехов, а не специалистов по управлению беспилотниками. Обучение работе с аппаратом займет несколько дней, а для управления потребуется только приложение ATAK на базе операционной системы Android.

По словам Стауффера, работа с TRUAS ускорит внедрение более тяжелых грузовых дронов средней грузоподъемности.

В апреле концерн «Калашников» представил новый дрон «Колизей-РУ» на тематической выставке «День инноваций ВДВ» в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Аппарат предназначен для ведения воздушного наблюдения и доставки грузов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.12.2006
Реинкарнация "Искандера"
21.12.2006
ВМС США получили новый дальний беспилотник
11.12.2006
Выбор России. Развивать российский авиапром поможет EADS
07.12.2006
"БАРАК" ПРОТИВ "ТРИШУЛА" ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ НАСТОЙЧИВО ЗАВОЕВЫВАЮТ ИНДИЙСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ РЫНОК
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
02.10.2006
На выставке СИНПРОДЕ-2006 Аргентина продемонстрировала беспилотный летательный аппарат "Кабур"
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 23:05
  • 1298
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 18:20
  • 2721
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 11.05 15:46
  • 112
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.05 15:18
  • 137
Подстава над Идлибом