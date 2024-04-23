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«Калашников» представил гексакоптер «Колизей-РУ»

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

«Калашников» представил дроны «Скат» и «Колизей-РУ» в Рязани

«Калашников» представил новые беспилотные летательные аппараты «Скат 350М» и «Колизей-РУ» на тематической выставке «День инноваций ВДВ» в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Об этом говорится на сайте концерна.

Беспилотник «Скат 350М», построенный по схеме «летающее крыло», предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отмечается, что этот дрон хорошо проявил себя в зоне проведения специальной военной операции.

Многофункциональный комплекс «Колизей-РУ» создан на базе гексакоптера с шестью несущими винтами. Аппарат, который можно использовать в любое время суток, предназначен для ведения воздушного наблюдения, доставки грузов и выполнения других задач.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил топливную базу Вооруженных сил Украины и навел удар по ней с помощью дрона «Скат 350М».

В апреле «Калашников» впервые представил дрон «Скат 350М» на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Максимальная длительность полета дрона с электродвигателем составляет 240 минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Росгвардия
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