Глава Минобороны ФРГ Писториус: Германия закупит в США РСЗО HIMARS для Украины

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Украина получит дополнительные пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, но не от США, а от Германии. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

На вооружении Бундесвера нет РСЗО HIMARS, но это не помешает Берлину поставить три установки украинской армии. По словам главы немецкого оборонного ведомства, Германия закупит комплексы у США, после чего передаст Украине. Об этом Писториус заявил в ходе своего визита в Вашингтон.

Судя по заявлению Писториуса, поставка дополнительных РСЗО HIMARS пройдет довольно быстро, так как системы будут закуплены из наличия армии США. Пентагон потом компенсирует продажу закупкой новых систем. Это обычная практика американцев, когда старые вооружения уходят «союзникам» по ценам новых.

В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами

— заявил Писториус.

Всего американцы с начала СВО поставили Киеву порядка 40 РСЗО HIMARS из состава армии США. За более чем два года боевых действий часть установок была безвозвратно потеряна, хоть Киев это и отрицает, часть отправлена в США на ремонт. В последнее время нашим удалось поразить две или три РСЗО HIMARS, что значительно уменьшило в составе ВСУ количество установок, способных запускать ракеты ATACMS. Это подтверждает и поспешность с заказом немцами дополнительных РСЗО, хотя ранее они не собирались их закупать. По-видимому, американцы настояли.