«Калашников» в первом квартале нарастил выпуск гражданской продукции на 50%

Концерн «Калашников» увеличил выпуск гражданской продукции на 50% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вырос также выпуск продукции военного назначения. Выручка предприятия поднялась на 37% за период.

Дивизион станкостроения показал самый крупный прирост с начала года: в первом квартале выпуск станков 250 ИТВМ вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выпуска боевого стрелкового оружия составил около 9%. В первом квартале «Калашников» начал отгрузки усовершенствованных автоматов АК–12 образца 2023 года заказчику. План производства управляемых ракет и боеприпасов выполняется с опережением на 13%.

«В 2024 год предприятие вошло с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем в 2023 году. Задачи, которые стоят перед нами, весьма амбициозные, но я уверен, что коллектив справится, общими усилиями мы обеспечим их выполнение», – отметил управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников.

Рост выпуска продукции стал возможен благодаря расширению производственных мощностей предприятия в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта развития производства. До конца года «Калашников» закупит 450 единиц нового оборудования и создаст 120 рабочих мест на новых производственных участках.