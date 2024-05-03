Захарова: Лондон должен быть готов, что Киев нанесет удар по Британии ее оружием

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Лондон должен готовиться к тому, что Киев будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это делали террористы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

"Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы "Аль-Каиды (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - написала дипломат в Telegram-канале.

Позднее Reuters сообщил, что информационная заметка, передающая слова Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, отзывается на время "пересмотра некоторых деталей сообщения". Агентство пообещало опубликовать новую версию "в надлежащее время", но пока этого сделано не было.