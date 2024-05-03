Народный фронт поддержал разработку и отправил в зону СВО около 40 роботизированных систем

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Конструкторская группа, сотрудничающая с Народным фронтом (ОНФ), разработала и отправила в зону специальной военной операции около 40 роботизированных платформ для перевозки грузов и выполнения широкого спектра боевых задач. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ОНФ.

"На сегодняшний день выпущено около 40 тележек различных модификаций. <...> Сейчас это установки, начиная от грузовых платформ и заканчивая камикадзе, - это целая серия роботизированных платформ. Все это очень востребовано", - рассказали в пресс-службе.

Первые модели должны были служить грузовыми помощниками солдатам, после их модернизировали, чтобы роботы могли выполнять широкий спектр боевых задач. Они могут применяться как для установки кассетных мин, так и для использования гранатомета.

Самоходные установки оборудованы блоками управления, которые действуют в радиусе до 3 км. Роботы уже опробованы на линии фронта, сейчас разработчики ставят цель прийти к серийному производству подобных установок.