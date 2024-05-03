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ТАСС

В США считают, что РФ готова к переговорам по Украине, но не к уступкам

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Эврил Хейнс
Эврил Хейнс.
Источник изображения: topwar.ru

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Россия указывает на готовность к переговорам по урегулированию украинского кризиса, в том числе с Вашингтоном и Киевом, но не к существенным уступкам. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Как и Украина, [президент России Владимир] Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Украиной и Соединенными Штатами относительно будущего Украине, но без какого-либо признака, что он готов к значительным уступкам", - сказала координатор деятельности американских разведывательных ведомств.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, она также утверждала, что Россия использует на Украине "все более агрессивную тактику, такую как удары по электрической инфраструктуре Украины, призванную убедить Украину в том, что продолжение военных действий только увеличит ущерб для нее без какого-либо реалистичного пути к победе". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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