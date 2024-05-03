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ТАСС

Глава МИД Британии заявил о праве Украины бить по целям в РФ западным оружием

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Источник изображения: Antonio Masiello/ Getty Images

Дэвид Кэмерон пообещал продолжать оказывать помощь в размере $3,74 млрд столько, сколько потребуется

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон утверждает, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.

"У Украины есть это право, - заявил Кэмерон в интервью агентству Reuters во время визита в Киев. - Когда Россия бьет [по целям] внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя".

Он пообещал, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в размере £3 млрд ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется. "Мы будем давать £3 млрд каждый год так долго, пока это будет необходимо. Мы только что полностью опустошили все, что мы можем, с точки зрения поставки военной техники", - сообщил Кэмерон. "Некоторая из этой [техники] на самом деле прибывает на Украину в тот момент, когда я нахожусь здесь", - добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов. Его комментарий стал ответом на статью газеты Financial Times, в которой говорится о том, что американская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
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