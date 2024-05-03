Оригинал взят у коллеги knl_1983 в Экспортная неудача турецкого судостроения

В марте 2020 г. индийское судостроительное предприятие Hindustan Shipyard Limited (HSL) подписало контракт с турецким судостроительным консорциумом ТAIS на проектирование и строительство для ВМС Индии пяти кораблей комплексного снабжения Fleet Support Vessel (FSV) водоизмешением 44 000 тонн. Турецкий консорциум был предпочтён южнокорейской Hyundai Heavy Industries по ценовым соображениям. Подробнее об этом можно прочитать тут.

Проектное изображение предложенного турецким судостроительным консорциумом ТAIS большого корабля комплексного снабжения Fleet Support Vessel (FSV) для ВМС Индии (c) TAIS

Постройка головного корабля FSV должна была начаться на HSL в конце 2020 года со сдачей индийскому флоту в 2024 году, остальные четыре единицы должны были сдаваться с 10-месячным интервалом. Предложенный турецким консорциумом проект внешне был достаточно похож на 26 000-тонный корабль комплексного снабжения "Дерья", построенный для ВМС Турции. Кроме непосредственно "корабельной" части контракта, предусматривалось также участие турецких судостроителей в модернизации верфи HSL.

При этом подписание контракта между Министерством обороны Индии и HSL на пять вышеуказанных кораблей состоялось только в августе 2023 г., соответственно и сроки сдачи первой единицы в серии сдвинулись на середину 2027 г. Стоимость контракта оценивалась в 2,3 млрд. долларов. При этом уже в августе 2023 г., как в официальном сообщении Министерства обороны Индии, так и в новостных сообщениях индийских СМИ уже отсутствовали упоминания о том, что корабли будут строиться с турецкой помощью. В феврале 2024 г. также появились новые изображения корабля FSS, которые, как теперь утверждалось, спроектированы индийской компанией Smart Engineering & Design Solutions, хотя в общем и целом внешний вид и компоновка корабля следует первоначальному.

10 апреля 2024 г. сообщалось о церемонии первой резки стали для будущего головного FSV. И буквально через пару дней в турецких СМИ появилась информация о расторжении контракта между HSL и TAIS. Таким образом, турецкие судостроители официально лишились выгодного и статусного контракта. О причина такого развития событий не сообщается, в турецких СМИ делается упор на недовольство Индией тесным сотрудничеством Турции и Пакистана в оборонной сфере. Явилось ли это действительной причиной разрыва контракта, или на самом деле причины лежат в экономической или производственной плоскости - неизвестно.

Предполагаемое изображение корабля FSS, спроектированного Smart Engineering & Design Solutions