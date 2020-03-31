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Контракт на пять кораблей комплексного снабжения турецкого проекта для индийского флота

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Как сообщили индийские СМИ, представитель министерства обороны Индии 23 марта 2020 года заявил о подписании индийским государственным судостроительным предприятием Hindustan Shipyard Limited (HSL, Вишакхапатнам) контракта с консорциумом пяти турецких судостроительных предприятий ТAIS на проектирование и строительство для ВМС Индии пяти больших кораблей комплексного снабжения Fleet Support Vessel (FSV) полным водоизмешением 45 тысяч тонн.

Проектное изображение предложенного турецким судостроительным консорциумом ТAIS большого корабля комплексного снабжения Fleet Support Vessel (FSV) для ВМС Индии (c) TAIS

Стоимость подписанного без огласки еще в феврале контракта составляет 160 млрд рупий (около 2,1 млрд долл). Корабли комплексного снабжения будут строиться на HSL по турецкому проекту и при содействии турецких верфей. Консорциум ТAIS включает турецкие судостроительные компании Anadolu Shipyard (ADiK, головной разработчик проекта), Istanbul Shipyard, Sedef Shipyard, Sefine Shipyard и Selah Shipyard. Постройка головного корабля FSV должна быть начата на HSL в Вишакхапатнаме в конце 2020 года со сдачей индийскому флоту в 2024 году, остальные четыре единицы должны сдаваться с 10-месячным интервалом.

Консорциум TAIS в парнерстве с HSL выиграл тендер министерства обороны Индии на проектирование и постройку для ВМС Индии пяти кораблей комплексного снабжения FSV (также используется обозначение Fleet Support Ship - FSS) в мае 2019 года, однако подписание контракта значительно затянулось по стоимостным и политическим причинам - в том числе из-за недовольства индийских властей активным военно-техническим сотрудничеством Турции с Пакистаном. До выбора проекта турецкой TAIS прредприятие HSL предлагало ВМС Индии строительство кораблей FSV в партнерстве и по проекту южнокорейской корпорации Hyundai Heavy Industries (HHI), однако в итоге предложение HHI было отвергнуто индийскими властями по стоимостным соображениям.

Проектное изображение предложенного турецким судостроительным консорциумом ТAIS большого корабля комплексного снабжения Fleet Support Vessel (FSV) для ВМС Индии (c) TAIS

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Турция
Южная Корея
Продукция
Anadolu УДК
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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