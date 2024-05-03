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Европейские страны могут создать собственные вооруженные силы Евросоюза без участия США. Ранее такую точку зрения высказывали многие европейские политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Теперь с подобным тезисом выступил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши предложил сформировать «тяжёлую бригаду» ВС стран Евросоюза без участия США. По мнению Сикорского, такая бригада должна быть сформирована для «быстрого реагирования» на различные сложные ситуации в соседних с Евросоюзом странах. Намек на украинский конфликт очевиден.

Я являюсь сторонником тяжелой бригады Европейского союза, что дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации

- сказал министр иностранных дел Польши.

Впрочем, в качестве примера Сикорский привел сложную ситуацию на Балканском полуострове и события в странах Северной Африки, вероятно – в Ливии. Если такая бригада будет создана, то ее костяк как раз и могут составить военнослужащие польской армии, наряду с представителями вооруженных сил Германии и ряда других государств, входящих в состав Североатлантического альянса.

Участие США в данном формировании, как мы понимаем, не предусматривается. То есть, европейские страны хотят большей автономии от Вашингтона в военных вопросах. С другой стороны, создание такой бригады позволит не вовлекать американскую армию в различные конфликты вблизи «зоны ответственности» ЕС.