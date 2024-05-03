Отечественный имитатор целей для тренировки ПВО поступит в белорусскую армию до конца года

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Имитатор воздушных целей для тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) отечественной разработки прошел испытания в Белоруссии, его постановка на снабжение армии планируется до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) республики.

"В конце апреля 2024 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО специалистами белорусской оружейной отрасли проведены стрельбовые испытания экспериментальных образцов радиолокационного имитатора воздушной цели ИВЦ-122РЛ", - говорится в сообщении.

Изделие, которое имитирует воздушную цель для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) с радиокомандной системой наведения ракет, предназначено для обучения и тренировки расчетов ЗРК "Оса-АКМ", "Тор", "Панцирь", "Бук". Предусматривается два варианта исполнения, различающихся высотой, скоростью и дальностью полета. Запуск имитатора осуществляется из пусковых установок реактивных систем залпового огня типа "Град" и других боевых машин, предназначенных для пуска 122-мм реактивных снарядов.

"ИВЦ-122РЛ является полностью отечественной разработкой с высокой степенью локализации. В его составе отсутствуют импортные комплектующие. Особенностями конструкции данного изделия является простота изготовления, технологичность, надежность, невысокая стоимость, высокие тактико-технические характеристики и высокий модернизационный потенциал, - подчеркнули в Госкомвоенпроме. - До конца текущего года планируется завершить опытно-конструкторскую работу и осуществить постановку имитатора ИВЦ-122РЛ на снабжение Вооруженных сил Республики Беларусь".