Войти
ТАСС

Отечественный имитатор целей для тренировки ПВО поступит в белорусскую армию до конца года

138
0
0
Тор-М2К на шасси МЗКТ
ЗРК «Тор-М2К» на колёсном шасси разработки белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».
Источник изображения: Фото пресс-службы Минобороны Беларуси

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Имитатор воздушных целей для тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) отечественной разработки прошел испытания в Белоруссии, его постановка на снабжение армии планируется до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) республики.

"В конце апреля 2024 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО специалистами белорусской оружейной отрасли проведены стрельбовые испытания экспериментальных образцов радиолокационного имитатора воздушной цели ИВЦ-122РЛ", - говорится в сообщении.

Изделие, которое имитирует воздушную цель для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) с радиокомандной системой наведения ракет, предназначено для обучения и тренировки расчетов ЗРК "Оса-АКМ", "Тор", "Панцирь", "Бук". Предусматривается два варианта исполнения, различающихся высотой, скоростью и дальностью полета. Запуск имитатора осуществляется из пусковых установок реактивных систем залпового огня типа "Град" и других боевых машин, предназначенных для пуска 122-мм реактивных снарядов.

"ИВЦ-122РЛ является полностью отечественной разработкой с высокой степенью локализации. В его составе отсутствуют импортные комплектующие. Особенностями конструкции данного изделия является простота изготовления, технологичность, надежность, невысокая стоимость, высокие тактико-технические характеристики и высокий модернизационный потенциал, - подчеркнули в Госкомвоенпроме. - До конца текущего года планируется завершить опытно-конструкторскую работу и осуществить постановку имитатора ИВЦ-122РЛ на снабжение Вооруженных сил Республики Беларусь". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Оса-АКМ
Похожие новости
07.06.2013
Индийские компании отказались от участия в тендере на поставку СВ Индии ЗРК по программе QRSAM
27.03.2013
Белорусский оборонно-промышленный комплекс – гордость страны
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
26.10.2011
Белорусские ПВО готовятся взять на вооружение «Стилеты»
11.05.2011
Киев — новый военный союзник Минска
16.07.2010
Гонка щитов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК