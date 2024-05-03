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НАСА рассказало об изменениях в графиках миссий Artemis II и Artemis III

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: изменений в графиках реализации лунных миссий Artemis II и Artemis III нет

Изменений в графиках реализации лунных миссий Artemis II и Artemis III нет. Об этом ТАСС рассказали в НАСА.

По словам представителя американского космического агентства, реализация миссий Artemis II и Artemis III планируется в соответствии с ранее скорректированным графиком.

«НАСА продолжает работать над тем, чтобы осуществить пилотируемый испытательный полет в рамках миссии Artemis II в сентябре 2025 года, а пилотируемый испытательный полет с целью высадки астронавтов рядом с южным полюсом Луны в рамках миссии Artemis III — в сентябре 2026 года», — сказал собеседник.

В апреле издание ArsTechnica со ссылкой на собственные источники сообщило, что НАСА допускает внесение изменений в лунную миссию Artemis III, которая может напоминать повторение миссии Apollo 9.

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