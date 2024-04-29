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НАСА допустило изменения в лунной миссии Artemis III

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Фото: NASA via AP
Фото: NASA via AP.

ArsTechnica: НАСА допускает внесение изменений в лунную миссию Artemis III

НАСА допускает внесение изменений в лунную миссию Artemis III, которая может напоминать повторение миссии Apollo 9. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание ArsTechnica.

В настоящее время в рамках миссии Artemis III два американских астронавта должны в сентябре 2026 года высадиться на поверхности естественного спутника Земли. Теперь же в НАСА, как пишет издание, рассматривают два варианта изменения этой миссии.

В первом случае, напоминающем миссию Apollo 9, предлагается на околоземной орбите провести стыковку перспективных кораблей Starship и Orion, после чего астронавты вернулись бы на Землю. Во втором случае Orion с астронавтами мог бы долететь до небольшой окололунной станции, после чего вернулся бы на Землю.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов заявил, что США необходимо высадиться на поверхность Луны раньше Китая.

В марте директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэниел Нойеншвандер опубликовал в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) американской окололунной станции Gateway.

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