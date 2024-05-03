Глава МИД Украины отрицает достижение весной 2022 года в Стамбуле договоренностей с РФ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy утверждал, что делегации Киева и Москвы, участвовавшие в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между двумя странами, не пришли к какому-либо соглашению в Стамбуле в марте 2022 года.

В ответ на вопрос о том, как он относится к перспективе пойти на уступки на возможных переговорах с Россией в будущем, украинский министр упомянул "так называемые соглашения в Стамбуле, которые никогда не существовали".

При этом Кулеба назвал "успехом российской пропаганды" ситуацию, когда при обсуждении завершения конфликта вокруг Украины в первую очередь говорят о том, что именно Киев должен пойти на уступки. "Мы [Украина] решительно отвергаем такую линию мышления. Мы достаточно пожертвовали, мы воевали достаточно. И мы достойны намного больше уважения, чем разговоры о том, чем еще мы можем пожертвовать", - заявил он.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.

В ноябре 2023 года руководитель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что, когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава британского правительства также предложил "просто воевать".

Президент России Владимир Путин в февральском интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг. По его словам, условия урегулирования, в том числе сохранения ситуации в том виде, в каком она сейчас, необходимо обсуждать.