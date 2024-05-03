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ТАСС

Пентагон связал поставки Украине со снижением боеготовности парка техники армии США

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Быстрое истощение американских арсеналов ради военной помощи Украине стало серьезной головной болью для Пентагона. Фото NARA
Быстрое истощение американских арсеналов ради военной помощи Украине стало серьезной головной болью для Пентагона. Фото NARA.

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Минобороны США считает поставки вооружений Украине одной из причин снижения боеготовности парка военной техники армии (Сухопутных сил) страны. Об этом заявил заместитель начальника штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Мингас.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса его попросили рассказать о боеготовности парка военной техники армии США, его элементах. "[БМП] Bradley, гаубицы. В настоящее время боеготовность парка [военной техники] ниже тех стандартов, которые мы для себя устанавливаем. Частично это связано с переброской техники из одного подразделения в другое и обратно на склад. Часть из этого - техника, которую мы передали Украине в числе поставок. Наш стандарт для большей части парка - около 90% боеготовности. Если суммировать по всему парку, то его [боеготовность сейчас] находится на уровне около 80%", - ответил генерал.

По данным Пентагона, с начала президентства Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $44,9 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $44,2 млрд с февраля 2022 года. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
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