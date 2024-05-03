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Военное обозрение

«Форбс»: подготовленная инструкторами НАТО 47-я бригада ВСУ одних только БМП «Брэдли» под Очеретино потеряла 40 единиц

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Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса приводит конкретные данные о потерях в составе 47-й бригады ВСУ, которую главком Сырский несколько недель назад бросил для «стабилизации линии фронта» под Очеретино. Как известно, бригада в этом населённом пункте понесла поражение, которое на самой Украины пытались прикрыть ширмой из термина «несогласованность при ротации».

Издание Forbes публикует материал, в котором говорится, что в боях за Очеретино эта бригада ВСУ лишилась значительной части личного состава и военной техники. А ведь это бригада, которая в составе ВСУ считалась элитной, по крайней мере – наиболее подготовленной. Именно по этой причине её разгром до сих пор обсуждается на Западе и озадачивает экспертов из стран НАТО.

В «Форбс» сообщают, что «аварийная бригада» (та, которую бросают на наиболее трещащие участки фронта), обученная инструкторами НАТО, «понесла огромные потери». Одних только американских БМП «Брэдли» эта бригада потеряла 40 единиц. Также указывается, что 47-я бригада потеряла 5 танков Abrams. Один из них сегодня был выставлен на Поклонной горе в Москве в качестве трофея.

Forbes:

Также бригада потеряла несколько самоходных артиллерийских установок M-109 (Paladin). Это уже второй разгром бригады. Первый был летом прошлого года под Работино.

Западные обозреватели пишут, что 47-я бригада нуждается не просто в отдыхе, а в реорганизации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
M109
Проекты
NATO
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