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Интерфакс-АВН

Москва не требовала от Минска участия в СВО, заявляют в Минобороны Белоруссии

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Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минск. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия никогда не обращалась за помощью к Белоруссии для участия в специальной военной операции, заявил помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

"Наш главнокомандующий неоднократно говорил о том, что Россия с начала специальной военной операции никогда не обращалась за помощью, не требовала, чтобы Республика Беларусь участвовала в СВО", - сказал представитель военного ведомства, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Он подчеркнул, что "в отличие от НАТО Россия не тащит в военные дела партнеров и союзников".

"С учетом военного и экономического потенциала Российской Федерации можно утверждать, что настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели", - отметил Касинский.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
NATO
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