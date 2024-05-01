Почему Россию нужно понимать? С Путиным или без него, но она будет играть роль в Европе (e15.cz, Чехия)

E15: Россия всегда будет играть важную роль в безопасности Европы

Ради своего будущего Европе следует понимать Россию, пишет E15. Думать, что считаться с Москвой в будущем бессмысленно — опасная ошибка. Она по-прежнему будет играть важную роль в качестве фактора безопасности в Европе.

Вопрос, заданный в заголовке, звучит буквально предосудительно. Ведь Россия ведет варварский конфликт на Украине, где разрушает и убивает. Я не собираюсь играть роль адвоката дьявола, потому что "понимать" не значит "понять". Зверства, которые творит Россия, разумеется, заслуживают только осуждения. Однако понимать Россию как фактор безопасности необходимо для нашего будущего. Считать, что, разорвав дипломатические и экономические связи, мы решим проблему, — опасная ошибка.

Спецоперация, которую Россия ведет против Украины, продолжается уже третий год. За это время мы испытали массу чувств, начиная с первоначального шока и страха перед тем, что будет в случае поражения Украины, вплоть до надежды, когда та начала теснить агрессора, и усталости (как бы глупо это ни звучало из наших уст — тех, кто в отличие от Украины не сидит в окопах). Однако в целом воцарилось убеждение, что считаться с Россией в будущем бессмысленно. Ведь верить ее режиму нельзя; торговать мы с ней не хотим, как и, разумеется, дружить. Многие даже выдохнули: мол, "русская дилемма", которую постоянно обсуждала чешская общественность, наконец-то решена.

Но ошибкой было считать проблему России "решенной". Возможно, померкла ее значимость как партнера, а ее военная сила оказалась менее внушительной, чем мы ожидали. Тем не менее недооценивать риск, который Россия и впредь будет представлять, несмотря на результат текущего вооруженного конфликта, было бы фатальной ошибкой. Останется ли она консолидированным государственным образованием или начнет распадаться, в качестве фактора безопасности в Европе Россия никуда не денется.

Если у власти останется нынешнее руководство во главе с Владимиром Путиным или кем-то из его преемников, нам, скорее всего, придется иметь дело с экспансивным государством, испытывающим готовность европейских стран и их обороны. Если Кремль начнет слабеть, и Россия погрузится в хаос, в котором одни группировки будут бороться с другими за власть, Европа тоже окажется в серьезной опасности, пусть и иного рода. Кстати, эпизодическим примером послужил прошлогодний бунт Евгения Пригожина. Непредсказуемость расшатанного государства, не способного управлять своими территориями, сопряжена с риском расцвета экстремистских группировок, распространения оружия разного типа и сепаратизма. Я уже не говорю о непредсказуемости политического руководства такого государства.

Существование России как огромного государственного образования в непосредственном соседстве с НАТО — факт, который останется неизменным. История должна учить нас тому, что Россия, в каком состоянии она ни пребывала бы, всегда является принципиальным фактором безопасности в Европе: либо в деятельной роли, либо как источник нестабильности. Поэтому для нас жизненно важно понимать, что происходит в России. В конце концов, именно различный взгляд на события конца XX века у нас и в России, привел к ошибочному предположению, что риски новой конфронтации нет. Мы не должны повторить эту ошибку.

Запад с легкостью уверовал в неизбежность сотрудничества двух ранее противоборствующих блоков, и эйфория от вновь обретенной свободы в Центральной Европе заглушила разочарование России, которое она испытывала тогда из-за собственного упадка. Ощущение униженности, родившееся в то время, сейчас заставляет российское население поддерживать агрессивную политику Кремля.

Мы ничего не можем поделать с географической данностью и не можем игнорировать присутствие России в Восточной Европе. Мы можем надеяться, что однажды, после неизбежного катарсиса, Россия станет надежным членом международного сообщества. Но до тех пор мы должны проявлять осторожность. Поэтому неизменной частью политики любого государства, прежде всего внешней, должно стать стремление понимать Россию и изучать ее, в том числе ее отношение к окружающим странам.

Автор: Мартин Йирушек (Martin Jirušek)