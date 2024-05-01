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Военное обозрение

«Дополнительные БМП, системы ПВО и боеприпасы»: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, поставив дополнительные боевые машины пехоты и системы ПВО, которые у Европы выпрашивает Зеленский. Информация о передаче вооружений появилась на специальном сайте немецкого правительства.

Берлин поставил Киеву партию боевых машин пехоты Marder вместе с боеприпасами и запчастями. Всего немцы передали ВСУ десять дополнительных БМП. Кроме того, Киев получил зенитный ракетный комплекс SKYNEX и боеприпасы к зенитным ракетным комплексам IRIS-T, ранее поставленным Германией. А вот обещанную третью систему ПВО Patriot в данный пакет военной помощи не включили, ее еще готовят к передаче, вероятней всего, поставка пройдет в ближайшее время, но объявят о ней в следующем месяце.

Кроме вышеперечисленного, также немцы отправили Киеву боеприпасы к танкам Leopard 2; 30 тысяч снарядов для зенитных систем Gepard; артиллерийские снаряды калибра 155 мм в количестве почти 7,5 тысячи; один мостоукладчик Biber; 6 большегрузных полуприцепов М1070; одну инженерную машину Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV; 3 тысячи гранатометов RGW90 MATADOR; радар TRML-4D; 18 тысяч 40-мм выстрелов к автоматическим гранатометам; 120-мм минометные снаряды; 1 бортовую систему противоракетной защиты AMPS для вертолетов; 60 моторов для лодок; маскировочные сетки и аптечки.

Больше всего в Киеве порадовались системам ПВО и дополнительным БМП Marder, следующая поставка военной помощи от Германии пройдет в мае. Как уже сообщалось ранее, немцы вышли на второе место в мире по объемам военной помощи Украине после США. Останавливаться в Берлине не намерены.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
MATADOR
Patriot ЗРК
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